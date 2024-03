Roma | infortunio Dybala | ecco quali partite salterà

Suona un campanello d’allarme in casa Roma. L‘ Infortunio di Lukaku non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi. Il bomber belga è stato, fin qui, un calciatore fondamentale nello ... (calcioweb.eu)

Trema De Rossi: Nuovo infortunio per uno dei giocatori più importanti dei giallorossi. Stagione dalle due facce per la Roma . Da una parte, il pessimo inizio con José Mourinho, ex allenatore dei ... (rompipallone)

Si ferma Paulo Dybala in casa Roma . L’attaccante argentino – rimasto in panchina giovedì contro il Brighton – nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una piccola lesione all’adduttore lungo ... (sportface)

Lesione per Dybala in allenamento, le condizioni dell'argentino

Brutte notizie in casa Roma, Dybala nella seduta di allenamento di ieri ha riportato una piccola lesione all'adduttore lungo la coscia destra. L'argentino non era sceso in campo neanche giovedì contro ...ilromanista.eu

La Roma perde Dybala per il Sassuolo: lesione all'adduttore della coscia destra: Brutte notizie per la Roma alla vigilia della gara casalinga contro il Sassuolo. De Rossi, già alle prese con un Lukaku che accusa problemi all'anca, dovrà fare a meno di Dybala. Venerdì l'argentino h ...sportmediaset.mediaset

Roma, Dybala salta il Sassuolo e l'Argentina per infortunio: le sue condizioni: Brutte notizie per Daniele De Rossi. Paulo Dybala sarà costretto a saltare la gara di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 17 marzo alle ore 18:00 per una lesione muscolare.corrieredellosport