Roma In sella allo scooter tenta di rapinare 4 automobilisti

(Di sabato 16 marzo 2024) CRONACA DI– Nel cuore diun misterioso individuo a bordo di uno, con il volto celato da un casco integrale, hato di commettere quattro rapine in rapida successione, senza però riuscire a portare a termine alcuno dei suoi colpi. La frenetica sequenza ditivi ha avuto luogo il venerdì 15 marzo lungo le strade di Vigna Clara. In un periodo di appena mezz’ora, l’uomo ha provato ain quattro diverse occasioni, senza successo. Nonostante le sue minacce di possedere un’arma, nessuno dei conducenti è stato intimorito abbastanza da cedere ai suoi ricatti, riuscendo a sfuggire alla pericolosa situazione. Fortunatamente, la rapida risposta delle forze dell’ordine ha impedito al criminale di compiere ulteriori danni. Gli agenti ...

Tragico incidente sulla via Ardeatina a Roma : un 59enne è Morto dopo un malore , perdendo il controllo dello scooter ha investito un uomo, ora in gravi condizioni (notizie.virgilio)

Tragico incidente sulla via Ardeatina a Roma : un 59enne è Morto dopo un malore , perdendo il controllo dello scooter ha investito un uomo, ora in gravi condizioni (notizie.virgilio)

Ha cercato di mettere a segno quattro rapine, nessuna delle quali (per fortuna) andata a buon fine. È stata una giornata di paura per gli automobilisti che hanno attraversato Vigna Clara, un uomo in ... (ilcorrieredellacitta)

Il Bologna col problema del Napoli post-Scudetto Cds: "Chi correrà il rischio dopo Motta"

Ivan Zazzaroni, sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato della vittoria del Bologna a Empoli che proietta i rossoblù a +6 sulla Roma ...tuttonapoli

Roma, tenta di rapinare 4 automobilisti in sella allo scooter: fallisce i colpi e scappa: Accostava le auto e minacciava i conducenti di tirare fuori la pistola, l'arrivo della Polizia ha messo in fuga il malintenzionato ...ilcorrieredellacitta

alla Run Rome the marathon anche Michael Ritson e Felice Nucci: Fervono i preparativi per la Acea Run Rome The Marathon che vedra' il via domenica 17 marzo. Oltre 19mila i runner che saluteranno il Colosseo da una ...sportmediaset.mediaset