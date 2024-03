Roma | Dybala stop per infortunio

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – L'attaccante dellaPaulonella seduta di allenamento di ieri ha riportato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra e pertanto salterà la gara di domani e la convocazione in nazionale argentina. Nessun allarmismo comunque, in casa, per l'argentino, che osserverà unodi una decina di giorni con l'obbiettivo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Brutte notizie in casa Roma . Nella sfida di domenica alle 18 con il Sassuolo, non ci sarà Paulo Dybala . L'argentino nella seduta... (calciomercato)

Tegola in casa Roma . Nella sfida di domenica alle 18 con il Sassuolo, non ci sarà Paulo Dybala . L'argentino nella seduta di allenamento... (calciomercato)

DYBALA, Lesione adduttore: niente Sassuolo e Nazionale

Tegola per la Roma che perde per una lesione pur leggera Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Dybala ieri si è allenato regolarmente con il resto del gruppo per tutta ...firenzeviola

Roma, c’è lesione per Dybala: niente Sassuolo, l’argentino sarà out per almeno 10 giorni: Allarme in attacco per la Roma che dovrà rinunciare certamente a Dybala per il match di domani contro il Sassuolo, l’esito degli esami ha rilevato una lesione muscolare per l’argentino che comporterà ...tag24

Roma, tegola per De Rossi: si ferma Dybala. I tempi di recupero: Brutte notizie per la Roma e per De Rossi, alla vigilia della sfida casalinga col Sassuolo. Oltre a Lukaku, fermo per problemi all'anca, il tecnico giallorosso dovrà fare a meno anche di Dybala.lalaziosiamonoi