Roma | Dybala si ferma | è in dubbio per il Sassuolo

(Di sabato 16 marzo 2024) Piove sul bagnato in casa. Oltre a Lukaku, c'è ancheinper la sfida di domenica alle 18 con il. Se l'assenza...

I giallorossi ripartono dal 4-0 dell'Olimpico per tagliare il traguardo dei quarti. De Rossi lascia a riposo Dybala e Paredes I giallorossi ripartono dal 4-0 dell'Olimpico per tagliare il traguardo ... (corriere)

L’urna di Nyon non è stata benevola con Pioli che proprio ieri, nella conferenza stampa post Slavia Praga- Milan , aveva scongiurato... (calciomercato)

L’urna di Nyon non è stata benevola con Pioli che proprio ieri, nella conferenza stampa post Slavia Praga- Milan , aveva scongiurato... (calciomercato)

Roma, Dybala si ferma durante l’allenamento: la situazione

L’obiettivo della Roma è quello di vincere un’altra partita prima della sosta nazionali di marzo. Uno dei giocatori che non dovrebbe mancare all’appello contro il Sassuolo è Paulo Dybala, che ieri ha ...sportpaper

Roma-Sassuolo: formazioni e dove vederla in streaming: Guarda Roma-Sassuolo in streaming, la partita di Serie A: come e dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico dei bookmaker.punto-informatico

Dybala, prima l'allenamento poi l'indisposizione: Dopo il pareggio di Firenze, la Roma si appresta a far visita al Brighton nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, partita che anticiperà quella di campionato col Sassuolo prima ...informazione