Roma | dolce ko in Inghilterra | che regala i quarti di Europa League

(Di sabato 16 marzo 2024)16 marzo 2024 - Seconda sconfitta della gestione di De Rossi, che però non poteva essere più. All'Amex Stadium di Brighton i giallorossi perdono per 1-0 contro i Seagulls di De Zerbi, ma poco importa perché mantengono tre delle quattro reti di margine maturate all'andata e centrano così per il quarto anno consecutivo il passaggio aidi finale in una competizione europea. Un primo obiettivo raggiunto da parte dell'ex capitano, ora atteso dal derby di Serie A contro il Milan per un posto tra le migliori quattro della competizione. Nella sfida si affrontano due squadre simili, che puntano forte sul pressing alto per soffocare la manovra avversaria. La differenza però la fa la disponibilità a sacrificare la propria difesa. La, avendo il vantaggio da difendere, preferisce esporsi meno e in ...