Roma | beccato alla guida con un coltello | denunciato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo- I Carabinieri della Compagnia diEur, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S., hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Garbatella e Ostiense, finalizzatoprevenzione erepressione della criminalità diffusa nei quartieri. Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 2 attività commerciali, identificate 53 persone, controllati 35 veicoli, di questi quattro sono stati sanzionati al codice della strada per la mancata revisione e per lasenza patente. I Carabinieri della Stazione diSan Sebastiano hannoProcura della Repubblica un cittadino di, trovato...