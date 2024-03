Rogo in corso Europa a Melito | incendio in pieno centro

(Di sabato 16 marzo 2024)di quelli che sembrano rifiuti in, frequentatissima arteria stradale dinel centralissimodi Napoli. Si tratta di unverosimilmente di rifiuti il tutto in. A segnalarlo alla redazione un cittadino. Qualcuno ha appiccato il fuoco senza curarsi minimamente di essere in una importante e frequentata arteria stradale del popoloso comune a Nord di Napoli. Soprattutto, l’ autore delnon si è curato delle conseguenze che protrebbero. Continua a manifestarsi senza soluzioni di continuità il degrado a, che solo pochi giorni fa ha subito lo scioglimento per infiltrazioni ...

Incendio in trattoria nel Bolognese, nessun ferito

Non ci sono stati feriti mentre i danni sono ancora in corso di valutazione, così come le cause precise all'origine del Rogo. I pompieri sono intervenuti da Bologna e dai distaccamenti Dante Zini e ...ansa

Rogo in un capannone industriale a Marcianise, grosse nube nera: Diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono al lavoro per spegnere un incendio sviluppatosi all'interno di un capannone di un'azienda sita in via Lecco nel comune di M ...ansa

Incendio nel condominio in costruzione: spegnimento ancora in corso: Alle 21 sono ancora in corso le operazioni di bonifica e spegnimento delle fiamme sul tetto di un edificio in costruzione in via Borsa, nel quartiere Regina Pacis, scoppiate nel pomeriggio di oggi, 16 ...monzatoday