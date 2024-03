Roger Federer | “Il tennis non mi manca Sinner e Alcaraz possibili superstar del futuro”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Ormai lontano dalnon sembra avere troppa nostalgia dello sport di cui è diventato una vera e propria icona. Lo svizzero è stato intervistato in merito dal magazine Go Sports, in cui ha parlato proprio del suo rapporto odierno con il. “Non mi– afferma l’elvetico – mi fanno spesso questa domanda. Mi sento davvero in pace, penso che sia perché so che il ginocchio, il fisico e la mente non mi permetterebbero di giocare, sarei in grado di fare certi colpi ma mi sento spremuto. Ho dato tutto me stesso, ora mi piace giocare assieme ai miei figli“. Tornando al suo ritiro,ha ammesso però di aver provato certe emozioni quando la sua carriera è arrivata al termine: “Ora mi sento sollevato. Negli ultimi anni è stata dura per il mio ginocchio e sentivo ...