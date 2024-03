Robur ad un solo passo dall'obiettivo. Tre punti per conquistare la Serie D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) La promozione, per la, è ormai acquisita; e lo è da tempo. Ma la partita di domani, ad Anghiari, è di quelle che si vivono comunque con il cuore in gola, già dalla vigilia. Perché al triplice fischio del signor Solito, il traguardo, tanto inseguito, potrebbe essere tagliato: i bianconeri, sul campo della Baldaccio Bruni, hanno la chance di togliere il sogno dal cassetto dando concretezza ai pensieri e ai numeri, centrando la promozione inD. Basta una vittoria, la ventesima stagionale (!) per poter dire ‘E’ fatta’. Una gara delicata, quindi, quella dello stadio Zanchi in cui sarà fondamentale anche l’apporto dei tifosi. Nel giorno della promozione, anche se lontano dalle mura di ‘casa’, Bianchi e compagni si meritano tutto il sostegno possibile. Una gara delicata che la squadra dovrà affrontare con serenità, senza pressione, mettendo in ...