Roberto D' Aversa e l’inquietudine dell’ego

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) Parafrasando Gaber, chiedo scusa se parlo di me. Ogni tanto penso a mio padre, che a 97 anni si impegna con forza a mantenere una certa dignità. Fa cose piccole, come vestirsi bene (sempre con la sua cravatta e il soprabito, come si dice), rispondere con garbo, sorridere quando non capisce, perdonare chi non vuole credere in Dio (perché lui ci crede). Non è un santo, non lo è mai stato, ma ci tiene a dare di sé una buona immagine. Credo che invecchiando abbia riposto l’ascia dei sentimenti negativi (pochi da quel che io so) per dare spazio a quelli buoni. La sua inquietudine da psicoanalitica si è trasformata in filosofica, e la distinzione è parecchio necessaria. Perché la prima si identifica con la pressione, la precarietà di mantenere un ruolo, di rispondere a determinate aspettative con lo stress che ne consegue, la seconda invece attiene a una dimensione molto più complessa e ...