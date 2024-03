Rivolta contro l’Autonomia | la rete del No riparte da Napoli

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 marzo 2024) A distanza di un mese esatto dalla protesta a Roma di centinaia di sindaci e amministratori, provenienti soprattutto dalla Campania,differenziata leghista, oggi asi terrà una manifestazione nazionale per dire no alla riforma Calderoli. L’appuntamento è in piazza Garibaldi dove partirà il corteo nazionale, diretto al Plebiscito, promosso dal Comitato “No Autonomia differenziata”. Oltre 40 organizzazioni – tra sindacati di base, Cgil, associazioni della società civile – hanno già dato la propria adesione. Non solo. Dal Pd al M5S, passando per i Verdi-Sinistra Italiana, diversi esponenti delle forze politiche di opposizione saranno in piazza. No al, chi ci sarà in piazza aEsserci è “un atto di sopravvivenza per la nostra terra”, ha detto la deputata e ...