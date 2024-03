Ritrovati i resti umani di un 27enne scomparso 11 anni fa in Puglia

(Di sabato 16 marzo 2024)appartenenti ad un giovane di 27nell’agosto di 11fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano . La scoperta è stata fatta mesi fa ma la notizia è stata diffusa solo oggi a conclusione di una serie di accertamenti. La vittima è Angelo Tricaricoda San Nicandro Garganico nell’ agosto del...

Potrebbe arrivare già nelle prossime ore la conferma che il corpo ritrovato in un casolare fatiscente a Castelplanio, nell’anconetano, appartenga ad Andreea Rabciuc , la ragazza di 27 anni scomparsa ... (tpi)

Mistero sul ritrovamento di resti umani nella soffitta di un immobile a Borbona, in provincia di Rieti . La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi da parte di alcuni operai di una ditta edile che ... (ilfattoquotidiano)

Sono i resti di almeno 6 individui quelli ritrovati nelle scorse settimane a Onno di Oliveto Lario, durante gli scavi per la realizzazione della rete di depurazione. Le spoglie sono state ... (ilgiorno)

San Marco in Lamis, ritrovati resti umani in pozzo: forse è 27enne scomparso

Potrebbe trattarsi di Angelo Tricarico, il giovane di San Nicandro Garganico di cui non si hanno notizie da 11 anni ...adnkronos

Ritrovati resti di un 27enne scomparso 11 anni fa in Puglia: resti umani appartenenti ad un giovane di 27 anni scomparso nell'agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano. (ANSA ...ansa

Ritrovati resti di un 27enne scomparso 11 anni fa in Puglia: ipotesi omicidio: (ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS, 16 MAR - resti umani appartenenti ad un giovane di 27 anni scomparso nell’agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di ...gazzettadiparma