Ritrovati i resti umani di un 27enne scomparso 11 anni fa in Puglia Ipotesi di lupara bianca

(Di sabato 16 marzo 2024)appartenenti ad un giovane di 27nell’agosto di 11fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano . La scoperta è stata fatta mesi fa ma la notizia è stata diffusa solo oggi a conclusione di una serie di accertamenti. La vittima è Angelo Tricaricoda San Nicandro Garganico nell’ agosto del...

resti umani appartenenti ad un giovane di 27 anni scomparso nell’agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano . La ... (gazzettadelsud)

(Adnkronos) – I carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, hanno trovato, nelle campagne di San Marco in Lamis , all'interno di un pozzo , alcuni resti umani che ... (periodicodaily)

Pubblicato il 16 Marzo, 2024 (Adnkronos) – I carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, hanno trovato, nelle campagne di San Marco in Lamis , all'interno di un ... (dayitalianews)

Scomparve 11 anni fa, ritrovati in un pozzo i resti di un ventisettenne

E' probabile che si tratti di un caso di lupara bianca. Angelo Tricarico svanì nel nulla a San Nicandro Garganico ad agosto del 2013 ...rainews

Ritrovati resti di un 27enne scomparso 11 anni fa in Puglia: resti umani appartenenti ad un giovane di 27 anni scomparso nell'agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano. (ANSA ...ansa

Ritrovati resti di un 27enne scomparso 11 anni fa in Puglia: ipotesi omicidio: (ANSA) - SAN MARCO IN LAMIS, 16 MAR - resti umani appartenenti ad un giovane di 27 anni scomparso nell’agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di ...gazzettadiparma