Ritrovati i resti di un 27enne in un pozzo nel Foggiano | era scomparso 11 anni fa

Gargano, Foggia: un inquietante ritrovamento di resti umani sul fondo di un pozzo potrebbe riaprire un caso di sparizione risalente al 2013. IL MACABRO RITROVAMENTO Una scoperta scioccante è avvenuta nelle campagne di San Marco in Lamis, nella provincia di Foggia. Sono stati rinvenuti i resti di un giovane uomo all'interno di un pozzo. Sul corpo sono visibili segni evidenti di lesioni da oggetto contundente. Si ipotizza che l'uomo sia stato vittima di un'aggressione e che il suo cadavere sia stato poi nascosto nel pozzo. Ci sono ancora molte domande senza risposta e le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire gli eventi. L'IPOTESI Sul luogo è intervenuta la Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo, situata nella provincia

Ritrovati i resti di un giovane scomparso 11 anni fa: erano in un pozzo. La pista dell’omicidio

