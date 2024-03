Ritiro la mia candidatura Lacerenza | altro disastro per Schlein e Conte | parole pesanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Esplode la bomba nel campo largo: Domenicosi ritira dalla corsa a governatore della Basilicata. Come anticipato qualche giorno fa da Libero, l'oculista lucano ha deciso di fare un passo indietro dopo le schermaglie fra i partiti del centrosinistra. "Dopo un'attenta riflessione voglio comunicare la mia rinuncia allaa presidente della Regione Basilicata" ha scrittoin un breve comunicato. La scelta aveva generato grande fibrillazione sia fra le segreterie locali, a cui laera stata imposta da, sia fra i partiti stessi. Azione, visto il metodo con cui si era arrivati al nome del medico, aveva deciso di non far parte dell'alleanza di centrosinistra, guardando con interesse al governatore uscente Vito Bardi. Articolo in ...