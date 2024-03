Ritiro Juve | Allegri sveglia i bianconeri

(Di sabato 16 marzo 2024)ha deciso di tenere tutti al J Hotel fino alla partita contro il Genoa perché non vuole cali di attenzioneha deciso di tenere tutti al J Hotel fino alla partita contro il Genoa perché non vuole cali di attenzione. Nessuna punizione da parte del tecnico bianconero ai suoi ragazzi, ma soltanto l’intento di alzare il livello mentale della squadra perché l’obiettivo è quello di arrivare al secondo posto. Lo scrive Tuttosport.

