Riassunto | L&T Technology Services LTTS si aggiudica uno storico programma da ?100 milioni di USD per la sicurezza informatica

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 16 marzo 2024)aprirà un centro dedicato allabasata sull’IA e sull’apprendimento automatico e l’analisi delle minacce digitali, per Maharashtra Cyber, per migliorare lae la consapevolezzadei cittadini. BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–L&TLimited () (BSE: 540115, NSE:), azienda leader a livello globale specializzata nel settore dei servizi di ingegneria e tecnologia, ha annunciato oggi di essersita unprimo nel suo genere in India per un valore di circadi USD dal Maharashtra State Cyber Department, del governo del Maharashtra. Questa iniziativa estende l’impegno di ...