Reuters | “La SpaceX di Elon Musk sta costruendo satelliti spia per gli Stati Uniti”

(Di sabato 16 marzo 2024) “distauna rete di centinaia diper gli”. La notizia è riportata in esclusiva sul dell’agenzia di stampa. Nell’articolo si sottolinea che la rete dirientra in un contratto con il National Reconnaissance Office (NRO), un’agenzia di intelligence che gestisce ie che fa parte del Dipartimento della Difesa. L’agenzia di stampa cita cinque fonti anonime. La costruzione della rete di, secondo la testata britannica, è affidata all’unità aziendale Starshield dinell’ambito di un contratto da 1,8 miliardi di dollari. In caso di successo, secondo le fonti, ...

SpaceX sta costruendo una rete di satelliti spia per gli Usa

SpaceX di Elon Musk sta costruendo una rete di centinaia di satelliti spia per gli Stati Uniti. Lo riporta Reuters sul proprio sito, sottolineando che la rete di satelliti rientra in un contratto con ...ansa

Ricerca spaziale SpaceX costruisce una rete di satelliti spia per gli Usa: SpaceX di Elon Musk sta costruendo una rete di centinaia di satelliti spia per gli Stati Uniti. Lo riporta Reuters sul proprio sito, sottolineando che la rete di satelliti rientra in un contratto con ...bluewin.ch

SpaceX di Musk lancia la rete di satelliti spia per gli Usa: un passo avanti nella “seconda guerra fredda” Washington-Pechino: SpaceX ha lanciato il primo prototipo di satellite spia per gli Stati Uniti. Elon Musk, riporta Reuters, sta costruendo una rete di dispositivi suborbitali per il monitoraggio. E il primo device del ...laprovinciapavese.gelocal