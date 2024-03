Resti umani trovati in un pozzo | si tratta di un giovane scomparso 11 anni fa Ritrovati documenti e gli abiti che indossava nel 2013

(Di sabato 16 marzo 2024)appartenenti ad undi 27nell'agosto di 11fa sono statidai carabinieri cacciatori in unnelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano....

Resti umani appartenenti ad un giovane di 27 anni scomparso nell'agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano.... (quotidianodipuglia)

Alcuni resti umani , tra cui una scatola cranica, sono stati ritrovati all’interno di un pozzo di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia . Un macabro ritrovamento risalente a qualche mese fa e ... (ildifforme)

potrebbe ro essere di Angelo Tricarico i Resti trovati in un pozzo a San Marco in Lamis. Il giovane era scomparso nel 2013 . Sulla sua storia pesa l'ombra della lupara bianca (notizie.virgilio)

Resti umani trovati in un pozzo sul Gargano: potrebbe trattarsi del 27enne Angelo Tricarico scomparso nel 2013

Resti umani sono stati trovati sul fondo di un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. La prima ipotesi degli investigatori è che potrebbe trattarsi di Angelo Tricarico, ...notizie.virgilio

Ritrovati i Resti umani di un 27enne scomparso 11 anni fa: ipotesi di lupara bianca (NOME): Resti umani appartenenti ad un giovane di 27 anni scomparso nell’agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano. La ...zoom24

Trovati in un pozzo i Resti umani di un 27enne scomparso 11 anni fa: I Resti umani appartenenti ad un giovane di 27 anni scomparso nell’agosto di 11 anni fa sono stati trovati dai carabinieri cacciatori in un pozzo nelle campagne di San Marco in Lamis nel Foggiano. La ...blitzquotidiano