Reggello, 16 marzo 2024 – Dieci podisti della Asd Resco Reggello hanno abbracciato il corso Blsd, fondamentale per padroneggiare l'impiego del defibrillatore, sotto l'egida di Ets Regalami un Sorriso. L'evento si è svolto a Reggello, guidato dal formatore regionale, Luigi Vizia. Lo spirito guida di questo corso è la formazione dei soccorritori laici nell'uso della macchina salvavita. BLS-D, acronimo di Basic Life Support - Early Defibrillation, rappresenta il nucleo dell'addestramento, fornendo le competenze essenziali per affrontare situazioni di arresto cardiaco improvviso. Il corso si concentra sull'essenziale: la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la tempestiva defibrillazione. Questi pilastri sono vitali nel tentativo di salvare vite umane colpite da tale emergenza cardiaca.

Resco Reggello a lezione per imparare l’uso del defibrillatore

