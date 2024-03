Renzi sta col centrodestra in Basilicata | appoggio a Bardi e smacco al Pd

(Di sabato 16 marzo 2024) Il presidente uscente della Regione, Vito, ha raggiunto un accordo programmatico con Italia Viva in vista delle elezioni regionali. L'intesa è arrivata dopo un incontro fra la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, e il presidente, d'intesa con i consiglieri regionali di Italia Viva, Mario Polese e Luca Braia. L'accordo programmatico - fa sapere lo stesso- «prevede il rilancio di un nuovo progetto di governo della regione, che riconosca ad Italia Viva un ruolo portante per l'attività politico-amministrativa dei prossimi 5 anni». Il partito, assieme a Vito, concorrerà - tanto a Potenza quanto a Matera - alla costruzione della lista «Orgoglio lucano», evocativa delle diverse sensibilità che la compongono, ...

