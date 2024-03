Rennes-Marsiglia | Ligue 1 | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 16 marzo 2024)è una partita della ventiseiesima giornata della1 e si gioca domenica alle 17:05: tv, probabiliMesso a puntino il passaggio del turno contro il Villarreal dopo il quattro a zero dell’andata, ildi Gasset cerca punti preziosi adesso in campionato per cercare di rientrare – anche se è difficile – nella corsa Champions League della prossima stagione. Sono sei i punti di distacco dal terzo posto e ci sono anche diversein mezzo. Certo, gli ospiti hanno le carte in regola per vincerle tutte da qui al termine dell’anno, ma il primo ostacolo è il, una squadra che sogna l’aggancio. Santamaria del(AnsaFoto) – Ilveggente.itSono tre infatti i punti che dividono le ...