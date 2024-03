Rennes-Marsiglia domenica 17 marzo 2024 ore 17 | 05 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 16 marzo 2024) Il 3 a 1 del Madrigal non rovina la festa deldi Gasset, che passa ugualmente il turno di Europa League e approda ai quarti di finale della competizione. Prima sconfitta della gestione del tecnico ex CT della Costa d’Avorio, la più dolce perchè ininfluente ma arrivata non senza soffrire visto che il submarino amarillo ha sfiorato la clamorosa rimonta portandosi InfoBetting: Scommesse Sportive e