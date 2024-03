Reims-Metz domenica 17 marzo 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 16 marzo 2024) Grande prova d’orgoglio deldi Still nella capitale, capace di fermare sul 2 a 2 un PSG rimaneggiato in vista del quarto di finale di coppa e di ritrovare il risultato di prestigio che mancava per rilanciarsi in questo finale di stagione. Per il ventiseiesimo turno di Ligue1 la squadra dello Champagne affronta ildi Boloni, attualmente penultimo in classifica ma tornato in corsa InfoBetting: Scommesse Sportive e