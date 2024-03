Regionali Piemonte | Pd candida Gianna Pentenero Conte | «È nella giunta post Appendino | problema oggettivo» E il M5S | «Ne presenteremo uno nostro»

(Di sabato 16 marzo 2024) Lata presidente del Pd in. Sarà lei a sfidare Alberto Cirio. I dem hanno trovato in extremis l'unità sul nome di....

La candida ta presidente del Pd in Piemonte è Gianna Pentenero. Sarà lei a sfidare Alberto Cirio. I dem hanno trovato in extremis l'unità sul nome di Pentenero. ... (ilmessaggero)

Tragedia sfiorata alla Capanna Margherita: precipita un elicottero del 118, tutti salvi i 4 occupanti

Un grande spavento, ma per fortuna nulla più, nel primo pomeriggio di oggi. Un elicottero del 118 di Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte, decollato dalla base di Borgosesia , è precipitato..virgilio

Ultimi giorni per votare Guarene come Borgo più bello d'Italia: Il sito, unico rappresentante per il Piemonte, è sostenuto anche dalla Provincia: “Guarene rappresenterà non solo il Cuneese, ma l’intera regione Piemonte – dice il presidente Luca Robaldo – e ...cuneodice

Il Pd candida Pentenero, i 5 Stelle: «Presenteremo il nostro programma». Fine del campo largo in Piemonte: Dopo l'annuncio della candidatura unitaria dell'attuale assessore del comune di Torino, è arrivata la reazione indispettita dei pentastellati ...lavocedinovara