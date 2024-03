Regionali | in Piemonte il “campo largo” si spacca | Pd candida Pentenero

(Di sabato 16 marzo 2024) “Giannaè lata che il Partito democratico propone ai cittadini e mette a disposizione delle forze del centrosinistra del, per costruire un’alternativa credibile alla destra che ha guidato la Regione negli ultimi cinque anni“, così il Pd ha annunciato la decisione riguardante le elezioniin. Stavolta nessuna coalizione con il L'articolo proviene da Il Difforme.

Gianna Pentenero , assessora 59enne del Comune di Torino, sarà la candida ta del Pd alle elezioni Regionali in Piemonte di giugno 2024. Il Movimento 5 stelle ha reagito duramente: "Una decisione che ... (fanpage)

La candida ta presidente del Pd in Piemonte è Gianna Pentenero. Sarà lei a sfidare Alberto Cirio. I dem hanno trovato in extremis l'unità sul nome di Pentenero. ... (ilmattino)

"Devo dire innanzitutto grazie al Partito democratico, che oggi ha fatto una scelta matura. La situazione in Piemonte era - inutile negarselo - difficile e molto animata. Un grazie e un abbraccio a ... (liberoquotidiano)

In Basilicata il centrosinistra perde il suo candidato alle Regionali. Pd e M5s divisi anche in Piemonte

Il campo largo sfuma anche in Piemonte dopo il Pd ha candidato Gianna Pentenero e ... "dopo un'attenta riflessione voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura a presidente della Regione ...rtl

Sarà Gianna Pentenero a sfidare Alberto Cirio: È stata sciolta oggi, sabato, la riserva del centrosinistra sul proprio candidato alla presidenza della regione Piemonte.ilmonferrato

Elezioni Regionali, anche Gribaudo promuove Pentenero: "Candidatura autorevole per il PD": L'autrice del "passo di lato" annunciato questa mattina durante l'assemblea regionale del partito si è detta fiduciosa ... che il femminismo non lo pratichiamo solo a parole. In Piemonte ci sono ...torinoggi