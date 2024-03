Regionali in Basilicata | i renziani sostengono il candidato di Forza Italia

(Di sabato 16 marzo 2024) Accordo tra ie il centrodestra in. In seguito ad un accordo programmatico, allelucane del 21 e 22 aprile, infattiViva sosterrà il governatore uscente, Vito Bardi (), rialla guida della coalizione del centrodestra. In un comunicato è sottolineato che dopo “un incontro tra la senatrice Raffaella Paita – coordinatrice nazionale diViva – e il presidente Bardi, d’intesa con i consiglieridiViva Mario Polese e Luca Braia, giusto mandato dei verticie provinciali del partito, si è concordato di correre assieme nelle prossime elezioniin”.

(Adnkronos) – "Dopo un'attenta riflessione voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura a Presidente della Regione Basilicata ". Così Domenico Lacerenza in una mail inviata a un quotidiano ... (webmagazine24)

Il candidato del centrosinistra alle Elezioni regionali in Basilicata : «Non posso ignorare reazioni suscitate, preservare spirito unità». Calenda: «Dilettanti allo sbaraglio». Conte (M5S): «Lo ... (corriere)

Basilicata, Bardi: accordo programmatico con Italia Viva

L’accordo programmatico «prevede - è scritto nel comunicato diffuso da Bardi - il rilancio di un nuovo progetto di governo della regione Basilicata, che riconosca ad Italia Viva un ruolo portante per ...lagazzettadelmezzogiorno

Regionali in Basilicata, Lacerenza (Pd-M5S) si ritira: «Faccio un passo indietro, non posso ignorare le reazioni»:

In Basilicata il centrosinistra perde il suo candidato alle Regionali. Pd e M5s divisi anche in Piemonte: Dopo giorni sull’ottovolante, pressioni dei democratici lucani sul Pd nazionale il centrosinistra si ritrova senza candidato alle Regionali in Basilicata. Domenico Lacerenza, indicato da Elly Schlein ...rtl