Regionali | il Pd candida Pentenero | evitata la «conta» E il M5S chiude  il campo largo

Accordo tra i renziani e il centrodestra in Basilicata . In seguito ad un accordo programmatico, alle Regionali lucane del 21 e 22 aprile, infatti Italia Viva sosterrà il governatore uscente, Vito ... (laprimapagina)

Basilicata, Bardi: accordo programmatico con Italia Viva

«Il generale Vito Bardi è un candidato moderato e Italia Viva, per il bene della Basilicata, sosterrà la sua candidatura alla presidenza della Regione». Lo dice la senatrice Raffaella Paita, ...lagazzettadelmezzogiorno

Sindaco Ricci, 'dieci anni al servizio di Pesaro con onestà': "Andrea vincerà - il riferimento al vice presidente del Consiglio regionale Biancani proposto dal Pd come candidato del centrosinistra - e farà meglio di quello che abbiamo fatto noi: è popolare, ...ansa

In Basilicata il centrosinistra perde il suo candidato alle Regionali. Pd e M5s divisi anche in Piemonte: Dopo giorni sull’ottovolante, pressioni dei democratici lucani sul Pd nazionale il centrosinistra si ritrova senza candidato alle Regionali in Basilicata. Domenico Lacerenza, indicato da Elly Schlein ...rtl