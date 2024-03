Regionali Basilicata | Conte | “Lacerenza? Perché dovremmo cambiare?”

(Di sabato 16 marzo 2024) ROMA – “?”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a margine dell’incontro “Sovranità e politica”, rispondendo a chi chiede se il candidato del centrosinistra alla Regioneresterà Domenico. Ricordiamo che la partita delleinsarà molto importante dopo il “pareggio” attualmente vigente tra centrodestra e centrosinistra, con il primo che si è aggiudicato le elezioni in Abruzzo e il secondo che ha prevalso nelle consultazioni amministrative in Sardegna. L'articolo L'Opinionista.

Altro che Ohio la Basilicata , come l'Abruzzo, rischia di essere la tomba del campo largo finendo per «ingrossare» le fila del centrodestra. Sì perché l'esclusione di Calenda sta avvicinando sempre ... (iltempo)

Altro che Ohio la Basilicata , come l'Abruzzo, rischia di essere la tomba del campo largo finendo per «ingrossare» le fila del centrodestra. Sì perché l'esclusione di Calenda sta avvicinando sempre ... (iltempo)

Stavolta il mitico campo è quello elettrico. Nel senso che in Basilicata i nervi sono a fior di pelle per le regionali . Ipotesi numero 1: il centrosinistra con i grillini ma senza Azione (che alle ... (liberoquotidiano)

Domenico Lacerenza si ritira: «Rinuncio alla candidatura a Presidente della Regione Basilicata»

Basilicata - "Dopo un’attenta riflessione voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura a Presidente della Regione Basilicata". Lo annuncia in una nota Domenico Lacerenza, candidato di Pd e M5S, ...lagazzettadelmezzogiorno

Gianna Pentenero, chi è la candidata presidente del Piemonte per il Pd: l'assessore di Torino in politica da 30 anni: Il Partito democratico in Piemonte ha trovato in extremis l'unità sul nome del candidato presidente alla prossime Regionali: è Gianna Pentenero. «Siamo arrivati a ...ilmessaggero

Piemonte, Pd candida Pentenero ed è rottura con M5S: "Presenteremo nostro candidato": Rottura Pd-M5S sul candidato per le Regionali in Piemonte. I dem ufficializzano il nome di Gianna Pentenero lasciando tuttavia la porta aperta all'interlocuzione con le altre forze politiche ma il ...adnkronos