(Di sabato 16 marzo 2024) Le diverse esponenti delle case reali europee sono, spesso, anche fonte d’ispirazione in campo di stile. Kate Middleton prima tra tutte, dona consigli di stile alle donne di tutte il mondo con ogni suo outfit. Ma anche laLetizia di Spagna è una della più osservate e copiate in tema di. Gli outfit di regine e principesse, infatti, vanno spesso a ruba, dopo essere stati mostrati in pubblico e, a volte, diventano delle varie e proprie tendenze di moda. Di recente, lad’Olanda e la Principessahanno ceduto al fascino del, svelando a tutte le donne come si può brillare anche in inverno.d’Olanda, il...

Regina Maxima e Anna d’Inghilterra, il cappotto è rosso: look a confronto

La Regina Maxima d’Olanda e la Principessa Anna d’Inghilterra hanno indossato un cappotto rosso di recente. Le preferenze di moda delle due reali europee ...dilei

Non solo Kate Middleton: le altre sole 9 volte in cui i royal si sono scusati: Non solo Kate Middleton. Anche altri royal, britannici e non, in passato hanno chiesto scusa. Leggi su Amica.it ...amica

La Regina consorte dei Paesi Bassi in visita al sito per il riciclo di Sabic: La Regina consorte dei Paesi Bassi, Máxima Zorreguieta Cerruti, ha visitato le unità di riciclo avanzato della plastica e di idro-trattamento sviluppate da Sabic in collaborazione con Plastic Energy p ...macplas