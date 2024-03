Reggiana Spezia 0-0 | stavolta il pari è un punto guadagnato

Reggio Emilia, 16 marzo 2024 – Gioca meglio, ha diverse occasioni e chiude in superiorità numerica lo Spezia nel recupero della ripresa. Però non riesce comunque a portare a casa i 3 punti dal campo ... (sport.quotidiano)

Finisce 0-0 il match fra Reggiana e Spezia. Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà per l’Inter, trova minuti in camp’ PUNTO A TESTA ? Un pari per lo Spezia di Francesco Pio Esposito, ... (inter-news)