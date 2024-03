Reggiana-Spezia 0-0 | Satalino protagonista e un palo evita la beffa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Reggio Emilia, 16 marzo 2024 – Gioca meglio, ha diverse occasioni e chiude in superiorità numerica lonel recupero della ripresa. Però non riesce comunque a portare a casa i 3 punti dal campo dellail team aquilotto. Finisce 0-0 in questa gara valida per il trentesimo turno della Serie B, dove i padroni di casa colpiscono comunque un. D'Angelo sceglie di far partire Cassata e Jagiello dall'inizio, poi c'è Mascardi in panchina quale secondo portiere. Dopo 4 minuti Zoet esce sicuro perre la chance del vantaggio di casa, dopo il lancio in profondità di Portanova per Marcandalli. Proprio di quest'ultimo l'indecisione in area di rigore, che al 7' mette Verde nella condizione di calciare verso la portasenza trovare lo specchio di un niente. Una grande occasione al 20' ...