(Di sabato 16 marzo 2024) VIAREGGIO Che tipo di babbo sei? Lasi prepara alla Festa del papà con due offerte abbonamento diverse ma altrettanto convenienti. Un modo semplice e immediato per essere aggiornato ogni giorno – attraverso le edizioni cartacee e digitali de La– sulle notizie nazionali e su quelle della tua città attraverso un quotidiano storico, radicato nel proprio territorio di riferimento, che proprio quest’anno festeggia i suoi 165 anni di vita. Un’opportunità dunque da non perdere, quella prevista dall’offerta speciale dedicata alla Festa del papà: sarà possibile approfittarne soltanto fino a martedì 26 marzo. Ecco il dettaglio. Abbonamento alla versione cartacea – Dedicato a chi ama la lettura del quotidiano tradizionale: tre mesi a soli 42,90 euro al mese.prevede la formula dei coupon, ormai conosciuta dai ...

Il programma fedeltà Vodafone Happy torna a regalare tre mesi di abbonamento Amazon Prime : ecco come fare per richiederli. L'articolo Vodafone Happy torna a regalare l’abbonamento Amazon Prime : ... (tuttoandroid)

Regala l’abbonamento a "La Nazione"

Ecco il dettaglio. abbonamento alla versione cartacea – Dedicato a chi ama la lettura del quotidiano tradizionale: tre mesi a soli 42,90 euro al mese. L’abbonamento prevede la formula dei coupon, ...lanazione

Tre mesi di abbonamento a La Nazione cartacea e digitale: La Nazione offre due convenienti abbonamenti per la Festa del papà: versione cartacea con coupon a 42,90€ al mese e versione digitale + sito web a 29,90€ per i primi tre mesi. Offerta valida fino al 2 ...lanazione

Passa a Very Mobile: 150GB, minuti e SMS limitati a MENO di 6€ al mese!: Con l'offerta Flash XL di Very Mobile potete avere 150GB al mese, minuti e SMS senza limiti a soli 5,99€ al mese. Non lasciatevela scappare!tomshw