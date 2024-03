Reddito grillino a tutti i campani | l' ultima farsa di Giuseppe Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) «Vogliamo rafforzare ildi cittadinanza in ogni regione conquistata». Subito dopo la vittoria della grillina Alessandra Todde in Sardegna,aveva rilanciato il cavallo di battaglia del Movimento. L'idea era appunto quella di introdurre il sussidio nelle regioni dove governa la sinistra. Dopo l'abolizione decisa dall'esecutivo Meloni, e la sua sostituzione con due strumenti (l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, che si rivolge agli “occupabili”), ilè infatti tornato d'attualità. E questo nonostante il costo, decisamente elevato, per lo Stato. Dall'aprile del 2019, quando venne erogata la prima mensilità dal governo giallo-verde, fino alla fine dell'anno scorso, quando è stato appunto eliminato, il sussidio contro la povertà è costato 34 miliardi di euro ...