Recise oltre mille piante di vite di Pinot grigio in Trentino | la denuncia | “Gente del mestiere”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024)ditagliate nella notte da ignoti. Forse un atto vandalico, forse una minaccia o una ritorsione per il proprietario dei vigneti, Luigi Stefani, noto imprenditore agricolo, già assessore comunale a Mezzocorona e attuale presidente del Consorziodi bonifica. L’uomo ha presentatoalle forze dell’ordine. È successo in, nelle campagne tra Mezzocorona e Roveré della Luna, in località Piovi. Complessivamente sono state1.255 viti didoc, in due diversi appezzamenti distanti circa duecento metri l’uno dall’altro. “Hanno preso di mira vitigni giovani, che hanno 4-5 anni di vita, utilizzando una forbice a batteria incorporata: si ...