Recanatese verso un match chiave | In campo più determinati che mai

(Di sabato 16 marzo 2024) Elmetto in testa e baionetta innestata laoggi, subito dopo la rifinitura e diramate le convocazioni, si metterà in viaggio per Olbia raggiungendo la località sarda nel tardo pomeriggio per "sistemarsi" logisticamente e concentrarsi sulla decisiva gara contro i bianchi di Gaburro. Più si avvicina l’ora X e più tutti sono entrati nell’ordine di idee che al "Nespoli" il fioretto deve essere davvero lasciato da parte per lasciare il posto ad un sano agonismo che, ovviamente, deve essere sempre accompagnato dal raziocinio. All’immediata vigilia di unche assomiglia ad un crocevia ha parlato il centrocampista Marco Raparo, esponente della "vecchia guardia", anzi, alla sesta stagione in giallorosso, è il decano della squadra anche se, per chi ricorda in suo esordio in C2 con la Sangiustese nel 2010, pare essere sempre eternamente giovane: ...