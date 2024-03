Re Carlo salta l’ospitata pubblica | sempre più incertezza

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 16 marzo 2024) Reè costretto are i suoi impegni pubblici per via delle sue terapie per il cancro. Il sovrano d’Inghilterra, infatti, ha subito iniziato un percorso di cure a seguito della diagnosi di cancro, anche se ancora non ha dato precise informazioni sulla natura della malattia. Ecco come sta. La monarchia inglese sta vivendo un periodo dia seguito della malattia annunciata del re, oltre a l’intervento subito da Kate Middleton. A causare ulterioriè la continua assenza del sovrano dalla scena, soprattutto in questo periodo in cui si sta sottoponendo alle cure di routine per combattere il cancro. Ecco come sta il primogenito della defunta regina Elisabetta II. Reassente all’apparizione, foto Ansa ...