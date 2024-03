Ravenna | la truffa dei cani spacciati di razza e pubblicizzati da vip ignari | sei arresti tra Italia e Slovacchia

Truffa dei cani venduti come “di razza” e pubblicizzati da vip inconsapevoli (da Totti a Federica Pellegrini): sei arresti

Arrivano sei arresti per il caso dei cuccioli spacciati come “di razza”, promossi tramite vip inconsapevoli, da Federica Pellegrini a Francesco Totti, e venduti in Italia a prezzi ...corriereadriatico

Truffe online e ricettazione, 5 denunce nel faentino: I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Faenza, invece, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria ...ravenna24ore

truffa: si fanno pagare e non consegnano nulla: I carabinieri di Faenza hanno denunciato una donna che aveva messo in atto il più classico dei raggiri online. Altri guai per due uomini di Riolo ...ilrestodelcarlino