Rate dei mutui alle stelle | aste in su e debiti residui Due milioni di famiglie rischiano di perdere la casa

(Di sabato 16 marzo 2024) Duedidilaperché non riescono più a far frontedel mutuo, o dei prestiti e anche quando arrivano all’asta giudiziaria, e perdono la, rimangono comunque con un debito residuo del 57% Segui su affaritaliani.it

La risalita del costo del denaro ha generato per le famiglie con mutui a tasso variabile aumenti tra il 35% ed il 119% della rata mensile, in meno di due anni . Questo ha portato a una contrazione ... (quotidiano)

La risalita del costo del denaro ha generato per le famiglie con mutui a tasso variabile aumenti tra il 35% ed il 119% della rata mensile, in meno di due anni . Questo ha portato a una contrazione ... (gazzettadelsud)

Azouz Marzouk è stato condannato in via definitiva per diffamazione ai danni dei fratelli della moglie, Raffaella Castagna , Perché in un’intervista del 2019 aveva paventato che i due potessero ... (cultweb)

È arrivata l’app per i prestiti

Così facendo, se non si fa attenzione a tutte quelle che sono le condizioni dei contratti che si vanno a sottoscrivere, si può andare incontro a brutte sorprese. E si rischia di non essere più in ...italiaoggi

LA CORTE DEI CONTI RILEVA CHE A CASSANO OGGI SI SPENDE SULLE IPOTESI DI QUELLO CHE UN DOMANI FORSE SI INCASSERA’: PER LA SERIE ‘’IL LUPO NON PERDE IL PELO E SI TIENE ANCHE IL VIZIO.’’ È questo quello che si evince dalla deliberazione della Corte dei Conti di cui si prenderà atto staserà in Consiglio Comunale. Un ...sibarinet

Mutuo Ecco perché fisso e green è meglio. Le offerte che arrivano al 2,6%: Il mutuo a Rate costanti continua a costare meno del variabile, in attesa dei tagli di tassi. Le migliori offerte sfiorano il 3% e scendono ancora per chi opta per surroga o prodotti sostenibili ...milanofinanza