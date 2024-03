Rassegna Gossip | gli Oscar | Emma Stone entra nella storia

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 16 marzo 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet, cosa ha lasciato di indelebile la notte degli? Oltre al Miglior film,. L’attrice di 35 anni è con la sua seconda statuetta vinta per la miglior attrice protagonista. Una doppietta che la porta tra le più indiscusse. Si è da poco conclusa la 96esima edizione della notte deglicon Oppenheimer protagonista assoluto. Il film diretto da Christopher Nolan si è aggiudicato diversiper essere stato considerato il miglior film e miglior regia. Ma non solo! Premio anche per il miglior attore, con Cillian Murphy e per il miglior attore non protagonista, Robert Downey jr. Oppenheimer ha conquistato anche l’per la migliore colonna sonora originale, realizzata da Ludwig Göransson, per la ...