(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 - Domani, domenica 17 marzo, alle 10 del mattino, partendo dal portico del Meloncello, prende vita unasolidale per mettere in luce le, in occasione della Giornata mondiale delle, appena trascorsa, che caso il 29 febbraio. È questorun, manifestazione organizzata da Fiori di Campo, associazione di promozione sociale, che sta al fianco dei piccoli pazienti del CentroPediatriche del Policlinico Sant'Orsola, sostenendo le dottoresse e le professioniste sanitarie del polo. “Partiremo dal portico del Meloncello per una passeggiata non competitiva ludico motoria, ...

Celine Dion Posts Rare Health Update in Pic With Sons

Monica Schipper/Getty Images for The Recording AcademyMonica SchipperCeline Dion posed in a photo with her sons in a post to raise awareness for Stiff Person Syndrome.The singer was diagnosed with the ...ca.news.yahoo

MadTree Brewing celebrates grand re-opening with Bonanza party: Bonanza is MadTree's annual birthday bash. This all-day event falls in line with the grand re-opening of their kitchen. Their new menu will be in full force, featuring pizzas and new items like nachos ...wlwt

Rare run Bologna, la camminata per le malattie Rare: ecco quando: Bologna, 16 marzo 2024 - Domani, domenica 17 marzo , alle 10 del mattino, partendo dal portico del Meloncello, prende vita una camminata solidale per mettere in luce le malattie Rare, in occasione ...ilrestodelcarlino