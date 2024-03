Ramadan | Magdi Cristiano Allam replica all’imam di Firenze | “Lo Stato vieti il digiuno ai bimbi”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2023 - Vietare ildurante ilai bambini musulmani che frequentano le scuole in Italia. E' l'appello lanciato da, giornalista e scrittore egiziano, che interpellato dall'Adnkronos spiega: “Lo spunto mi è venuto leggendo l'allarme segnalato da alcune maestre e dirigenti scolastiche. Finora infatti capitava di vedere ragazzini dagli 11 anni in su, alle scuole medie, digiunare per il, ma adesso si segnalano casi anche alle scuole elementari, di bambini di 6-7 anni, costretti a non mangiare né bere, che in classe mostrano segni di spossatezza e difficoltà di concentrazione”. “Loha il dovere di tutelare la salute dei bambini - sottolinea, - che per un mese intero, ...