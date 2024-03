(Di sabato 16 marzo 2024) Un nemico invisibile poco percepito e molto sottovalutato, eppure si stima che ogni anno, in Lombardia, ben 877dipolmonare siano attribuibili all’esposizione al. L’incidenza sul totale di tumori al polmone è la più alta in Italia colLazio. Gas nobile radioattivo, si forma in modo naturale dalla disintegrazione dell’uranio che si trova ovunque nel suolo e che negli ambienti chiusi può raggiungere livelli elevati. Se non c’è una corretta aerazione, ilsi accumula e, agganciandosi al pulviscolo, viene inspirato, arrivando ai. Come spiega il Ministero della Salute "applicando i risultati di studi europei, è stimato che in Italia il 10% circa deidial polmone, cioè circa 3300annui su oltre 30000, sono ...

Radon killer dei polmoni, tanti i casi di tumore

In Lombardia, il Radon, gas radioattivo presente nel suolo, è responsabile di 877 casi di tumore polmonare all'anno. Concentrazioni elevate nelle case, soprattutto in alcune province montane, richiedo ...ilgiorno

UK prison forced to close hundreds of cells after radioactive gas detected: HMP Dartmoor offloaded nearly 200 prisoners after a cancer-causing gas was discovered at its "subterranean" levels.express.co.uk

Radioactive gas detected at HMP Dartmoor forces closure of 180 prison cells: HMP Dartmoor has been forced to close the cells and carry out prisoner removals due to the presence of Radon. The capacity of the Devon prison has been reduced by 184 places between November and ...au.lifestyle.yahoo