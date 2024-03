RACCOLTA PUBBLICITARIA | RAI CRESCE MOLTO PIÙ DI MEDIASET | VOLA DISCOVERY

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 16 marzo 2024) Com’è lo stato di salute dei giganti della tv in Italia? Warner Bros.è in forma smagliante, Rai gode di buona saluta.mapoco rispetto ai competitor. Paga una Canale 5 mai così in crisi da decenni e un’offerta debole e ferma al passato. Gli altri gruppi premiati dai target più ricercati in assoluto: alta capacità di spesa e alto livello di istruzione. Vediamo dunque nel dettaglio i dati. Il mese di gennaio 2024 segna un +3,8% rispetto a dodici mesi fa. I grandi gruppi hanno chiuso con un fatturato superiore ai 268 milioni di euro, con un incremento di quasi 10 milioni di euro, segnala Italia Oggi. La Rai segna la seconda maggiore crescita in termini percentuali, dopo Warner Bros., e la prima in termini assoluti. Un importante +7,8% per Viale Mazzini che ...