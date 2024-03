“Questo dovete farlo vedere” Grande Fratello | Paolo parla a Beatrice e spuntano immagini clamorose

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) Nella Casa delscoppia il caso delle confidenze che Vittorio Menozzi avrebbe fatto a Greta Rossetti a proposito diLuzzi. Si èto addirittura di qualcosa di ‘‘Agghiacciante”, a detta di Greta, che però in diretta non si è sbilanciata troppo. Signorini ha mandato in onda il filmato che risale a diverse settimane fa e che racconta quanto accaduto. In quelleGreta riferisce di avere saputo “cose agghiaccianti” a proposito del rapporto trae Vittorio. Di fronte al video, Greta non è riuscita a raccontare tutto, Vittorio, dallo studio, ne ha approfittato per dire di averle solo riferito chelo aveva indotto a fare strategia ma Greta ha negato che argomento di conversazione fosse quello senza scendere troppo nei ...