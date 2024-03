Quattro nomine importanti agitano la maggioranza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) Quello che leggerete qui è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis., si balla. Settimane di triangoli pericolosi nel mondo della politica.in vista. Si sceglie, a breve: il nuovo amministratore delegato della Rai, il nuovo amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, il nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello stato, il nuovo capo dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi). Borsino. In Rai il favorito è Giampaolo Rossi. In Cdp il favorito è l'attuale ad Dario Scannapieco. In Ferrovie Meloni vorrebbe confermare l'attuale ad, Luigi Ferraris, mentre Salvini ha in mente altre due nomi (Corradi e Donnaruma). All'Aisi, Meloni, al posto di Mario Parente che va in pensione, vorrebbe Giuseppe ...