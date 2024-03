Quanto ha guadagnato Umberto Tozzi e perché ha detto addio alle scene

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 16 marzo 2024)hamusicali. Il luogo scelto per l’annuncio è stato l’Olympia di Parigi. “Parigi è una città che mi ha dato molto. La Francia è stato il Paese che mi ha accolto bene, sin da subito, dopo l’Italia. Sono molto scaramantico ed è per questo che ho scelto questa città per dare questo annuncio”, ha spiegato l’artista.ha anche confermato un ultimo tour, un viaggio di oltre 30 tappe tra il 2024 e il 2025 prima del ritiro. L’, cioè ai concerti musicali dopo oltre 50 anni di carriera, non si traduce in unalla musica, ma è vero che l’artista hadi non sapere cosa farà dopo l’ultimo tour. Potrebbe comporre qualche colonna ...