Quando Striano faceva la morale ai big della Finanza sotto indagine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Da segugio dell'Antimafia a spionepolitica. È sulla parabola di Pasqualeche ruota l'inchiesta sul presunto dossieraggio, messo in atto principalmente contro il centrodestra, e sui mandanti che avrebbero inquinato momenti decisivivita democratica del Paese. Perché dossier come quello dell'operazione Quirinale, col suo nesso temporale tra gli accessi abusivi alla banche dati e la pubblicazione di esclusivestampa di sinistra per minare la corsa al Colle prima di Silvio Berlusconi e poi di Maria Elisabetta Alberti Casellati, sono l'emblema del «verminaio» che si è annidato tra gli ufficiDirezione nazionale Antimafia di via Giulia e i server del Nucleo speciale di polizia valutariaGuardia didi via Boglione. Dal centro di ...