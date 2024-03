Quando Medicaid viene dopo la casa di famiglia

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 16 marzo 2024) Una Lettera Inattesa Un’imprevista lettera dal Dipartimento statale dei servizi umani nel luglio 2021 scuote una. Esprime le condoglianze per la recente perdita della madre del destinatario, deceduta all’età di 88 anni. Debitola Morte La figlia, 62enne, riceve la comunicazione di un debitoereditato di oltre $ 77.000. Le istruzioni su come saldare il debito la sorprendono e inizialmente pensa a una truffa. Una Storia Complessa La figlia, che desidera mantenere l’anonimato in quanto la situazione è in corso di risoluzione, si era trasferita nelladinel Midwest anni prima. La madre, affetta L'articolo proda News Nosh.