Quando la Milano-Sanremo cavalcava il progresso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) L’uomo del fiume il suo nome e cognome lo aveva perso chissà quanto tempo prima. Forse non lo ricordava nemmeno lui. Lo chiamavano Caronte e quello gli bastava. Si recò davanti al comune per lamentarsi del fatto che sul fiume Po da tre giorni fosse stato realizzato un ponte di barche. L’uomo sosteneva che tutto ciò lo stesse rovinando, che teneva famiglia e che la sua famiglia dipendesse totalmente dal suo lavoro, ossia quello di trasportare da una riva all’altra chi doveva passare da una riva all’altra. Era già successo che realizzassero un ponte di barche, anche fuori stagione, quella della vendemmia. Ed era già successo l’anno precedente, quello precedente ancora e quello ancor prima, ma era durato solo un paio di giorno. E un paio di giorni li poteva pure perdere, ma tre no. In comune gli risposero di tornarsene a casa e di non rompere le scatole, che il ponte di barche sarebbe ...